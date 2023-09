Gespräche laufen: Zlatan Ibrahimovic soll für den AC Mailand arbeiten

Der erst kürzlich in den Ruhestand getretene Zlatan Ibrahimovic (41) könnte laut italienischen Medien schon bald ins Fußball-Business zurückkehren. Dem Vernehmen nach arbeitet sein letzter Profiklub AC Mailand an einer Zusammenarbeit mit dem Schweden.

Nur wenige Monate nach seinem Rücktritt könnte der AC Mailand den ehemaligen Stürmer wieder in den Verein eingliedern. Das berichtet das italienische Portal calciomercato.com. Der 41-Jährige wurde kürzlich auf dem Mailänder Trainingsgelände gesichtet, nachdem die Rossoneri im Derby gegen Inter eine 1:5-Klatsche hinnehmen mussten.

Der Schwede hinterließ dennoch auch in seiner zweiten Etappe beim AC Mailand einen bleibenden Eindruck, erzielte 34 Tore in 64 Spielen und war Teil der Mannschaft, die 2021/22 den Scudetto gewann.

Zlatan Ibrahimovic hatte im Sommer nach langwierigen Verletzungen seinen Rücktritt vom Fußball angekündigt. In seiner letzten Saison konnte er für den AC Mailand nur viermal auf dem Platz stehen.

Ibrahimovic gewann mit Milan 2022 den Scudetto in der Serie A - Foto: Marco Canoniero / Dreamstime.com

Dem Bericht zufolge soll Milan-Eigentümer Gerry Cardinale (61) sich letzte Woche mit Ibrahimovic getroffen haben. Der 61-Jährige habe dabei den Wunsch bekräftigt, den Schweden wieder in den Verein einzugliedern. Die Kinder der Stümer-Legende spielen nach wie vor in der Mailänder Jugendabteilung, wodurch Zlatan auch privat nach wie vor an Mailand gebunden ist.

Zlatan bald Assistenzcoach von Stefano Pioli?

Dem Vernehmen nach soll der 41-Jährige eng mit Cheftrainer Stefano Pioli (57) zusammenarbeiten und als eine Art Vermittler zwischen der Kabine und dem Trainer fungieren.

Ibrahimovic will sich Zeit nehmen

Eine sofortige Zusage bekam Cardinale von Ibra allerdings nicht. Er wolle sich nicht zu einer Entscheidung drängen lassen, sondern sich Zeit nehmen, um alles zu bewerten, heißt es. Ein weiteres Treffen zwischen Cardinale und Ibrahimovic soll zeitnah folgen.

Verwendete Quellen

Calciomercato.com