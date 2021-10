AC Mailand : Milliarden-Projekt: So wollen Inter und Milan das neue San Siro finanzieren

Am Mittwoch wurde im San Siro das Nations-League-Halbfinale zwischen Italien und Spanien (1:2) ausgetragen. In einigen Jahren soll das altehrwürdige Stadion einer neuen Arena weichen. Billig ist dieses Projekt allerdings nicht.

Die zukünftige Spielstätte soll in unmittelbarer Umgebung des San Siro entstehen. Das Stadio Giuseppe Meazza, so der offizielle Name, wurde 1925 gebaut, seit Ende der 40er-Jahre teilen es sich Inter und Milan.