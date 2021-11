AC Mailand : Nach Juve-Gerüchten: Milan will sich mit Alessio Romagnoli treffen

Der AC Mailand braucht in der Personalie Alessio Romagnoli dringend eine Lösung. Juventus Turin beobachtet das Treiben.

In Sachen Vertragsverhandlungen hat der AC Mailand noch alle Hände voll zu tun. Da wäre neben Franck Kessie auch noch Alessio Romagnoli, dessen Vertrag in rund einem halben Jahr endet. Nach Sportitalia-Informationen nimmt der italienische Spitzenklub die Fährte seines Kapitäns wieder auf.

Der 26-Jährige schnürt seit 2015 für Milan die Schuhe. Seit 2018 bekleidet Romagnoli das Kapitänsamt in der Lombardei, hat es allerdings seit der Amtsübernahme von Stefano Pioli ab und an schwer, überhaupt ein Mandat in der Startelf zu erhalten.