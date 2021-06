AC Mailand : Nach Knie-OP: Zlatan Ibrahimovic beginnt mit der Reha

Sein Verein, der AC Mailand, äußerte sich in einem Statement sehr positiv. "Zlatan geht es sehr gut und er wird sofort mit der Reha beginnen." Seine Ärzte hatten die OP lange aufgeschoben, weil sie dachten, dass eine konservative Vorgehensweise ebenfalls zum Erfolg führen würde. Dies war jedoch nicht der Fall.

Ibra machte seinen Fans kurz vor dem Turnier noch einmal Hoffnungen auf einen Einsatz, indem er ein Foto von sich auf Instagram veröffentlichte, das ihn auf einem Ergometer zeigte. Die Bildunterschrift lautete: "It's not over until i say It's over." Im Nachhinein musste der selbsternannte Gott aber einsehen, dass selbst er diesmal nichts ausrichten konnte.

Nach dem Eingriff wird der Stürmer laut italienischen Medienberichten ungefähr zwei Monate ausfallen. Er könnte damit gerade rechtzeitig zur nächsten Saison wieder auf dem Platz stehen. Mit seinem Verein möchte er den Erzrivalen Inter Mailand vom Thron stoßen, um nach 2011 erneut italienischer Meister zu werden.