AC Mailand : Nach Königsklassen-Aus: Sandro Tonali will mit Milan den Scudetto holen

Zwei Tore fehlten dem AC Mailand am Ende zur Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League. Gegen Liverpool hätten die Rossoneri das 1:2 in einen Sieg drehen müssen, dann wären sie am FC Porto und Atletico Madrid vorbeigezogen und hätten hinter Liverpool den zweiten Gruppenplatz erreicht.

Doch die Reds war zu stark für die Mannschaft von Stefano Pioli. Das gesteht auch Sandro Tonali ein. "Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel werden würde", sagte der italienische Nationalspieler nach der Partie gegenüber Sky Italia. Liverpool habe auch ohne einige Stammspieler einen richtig starken Kader.