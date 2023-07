AC Mailand: Neapel-Superstar Osimhen riet Chukwueze zu Milan-Wechsel

Samuel Chukwueze verlässt Villarreal in Richtung Lombardei - Foto: /

Samuel Chukwueze (24) verriet bei seiner Vorstellung als Milan-Spieler, dass sein nigerianischer Landsmann Victor Osimhen (24) ihm zu einem Wechsel zu den Rossoneri geraten hatte. Sollte Osimhen beim SSC Neapel bleiben, könnten sich die beiden in der kommenden Saison in der Serie A auf dem Platz gegenüberstehen.

Der Nigerianer sprach kurz nach seiner Ankunft in Italien mit der offiziellen Website von Milan und gestand, dass er es fast nicht glauben konnte, als die Mailänder ihm ein Angebot unterbreiteten.

Der 24-jährige Offensivspieler Samuel Chukwueze vollzog jüngst seinen Wechsel aus LaLiga vom FC Villarreal zum AC Mailand. Die Spanier erhielten dabei eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro sowie weitere acht Mio. an leistungsbezogenen Boni.

Osimhen machte Werbung für Milan

Außerdem plauderte Chukwueze aus, dass ihm Landsmann Victor Osimhen, der ausgerechnet bei einem direkten Liga-Konkurrenten von Milan spielt, zu einem Wechsel in die Modemetropole geraten habe. Der Napoli-Star war offenbar maßgeblich in den Entscheidungsprozess involviert.

"Mailand ist der beste Verein, zögere nicht, bei ihnen zu unterschreiben. Sie sind fantastisch, die Fans sind unglaublich, sie sind verrückt nach Fußball", habe der Toptorschütze der vergangenen Saison ihm gesagt, berichtet Chukwueze.

Als Vorbilder nennt der Flügelspieler Arjen Robben (39) sowie Milan-Legende Ricardo Kaka (41). Chukwueze soll bei den Rossoneri in der kommenden Saison das Offensivspiel bereichern. In der vergangenen Spielzeit sammelte er für Villarreal wettbewerbsübergreifend 24 Scorerpunkte in 50 Spielen.

