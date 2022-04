Neue Finanzpower: Milan interessiert sich für Raheem Sterling

Interesse an einer Verpflichtung des englischen Nationalspielers bekundet laut Mirror der AC Mailand. Die Rossoneri werden demnächst von einem neuen Investor übernommen; eine Gruppe aus Bahrain bietet 1,1 Milliarden Euro, um beim italienischen Spitzenklub als Mehrheitseigner einzusteigen.

Sterlings Vertrag in Manchester läuft nur noch bis 2023, den Gesetzen der Branche entsprechend muss im Sommer also eine grundlegende Entscheidung getroffen werden: verlängern oder verkaufen. Trainer Guardiola hatte sich in der Verlängerungsfrage zuletzt nicht öffentlich positionieren wollen.