AC Mailand : Neuer Milan-Vertrag für Stefano Pioli: Nur noch ein Knackpunkt

Der AC Mailand will Stefano Pioli mit einem neuen Vertrag belohnen. Hierfür braucht es offenbar nur noch die Zustimmung des Klubbesitzers.

Stefano Pioli leistet seit seinem Amtsantritt im Oktober 2019 hervorragende Arbeit, was demnächst in der Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags münden dürfte. Knackpunkt ist laut Calciomercato.it nur noch die Gehaltserhöhung, die der AC Mailand anbieten möchte. Hierfür müsse der US-Hedgefonds Elliot, dem Milan gehört, noch seine Zustimmung erteilen.

Der 56-Jährige hatte die Rossoneri erstmals nach sieben Jahren Abstinenz wieder in die Champions League geführt und ist nach zwölf Spielen mit 32 Punkten mit dem SSC Neapel das einzige ungeschlagene Team in den europäischen Top-5-Ligen.

Piolis Berater Gabriele Giuffrida hatte vor Kurzem in der Gazzetta dello Sport eine baldige Vertragsverlängerung angedeutet: "Es gibt täglich einen Austausch. Das Umfeld bei Milan ist fantastisch. Sie haben dieses Mailand zusammen aufgebaut, indem sie sich gegenseitig unterstützt haben. Ich hoffe, dass sie zusammen weitermachen werden, was schon fast in der Natur der Sache liegt."