AC Mailand : Neuer Milan-Vertrag: Stefano Pioli lässt tief blicken

Der AC Mailand will so schnell wie möglich den auslaufenden Vertrag von Stefano Pioli verlängern – und rennt damit bei seinem Trainer offene Türen ein.

Stefano Pioli kann sich sehr gut vorstellen, seinen 2022 endenden Kontrakt zu verlängern. "Mailand ist ein großartiger Verein und ich hoffe, dass ich so lange wie möglich bleiben kann", sagte der Trainer des AC Mailand im Rahmen seiner Auszeichnung mit dem Liedholm-Preis. "Ich hatte vom ersten Tag an ein positives Gefühl. Wir haben ein tolles Verhältnis zu allen aufgebaut, wir arbeiten alle in die gleiche Richtung. Das ist das Wichtigste."

Pioli hatte die Rossoneri erstmals nach sieben Jahren Abstinenz wieder in die Champions League geführt und ist nach zwölf Spielen mit 32 Punkten mit dem SSC Neapel das einzige ungeschlagene Team in den europäischen Top-5-Ligen.