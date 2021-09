AC Mailand : Olivier Giroud erklärt, warum er zu Milan wechselte

Nach dreieinhalb Jahren beendete Olivier Giroud in diesem Sommer die Zusammenarbeit mit dem FC Chelsea und schloss sich dem AC Mailand an. Aus einem ganz bestimmten Grund, wie er nun verrät.

"Der Empfang, den ich erhalten habe, war wunderbar. Ich wurde wie in einer Familie aufgenommen. Ich hatte ein großartiges Debüt, ich fühle mich sehr gut und bin hungrig darauf, mit Milan zu gewinnen", so Giroud über seine ersten Wochen in der Modehauptstadt. "Ich kann mindestens 15 Tore schießen, das hoffe ich. Wenn ich jedes Spiel spiele, ist es das, was ich erwarte."