AC Mailand : Olivier Giroud: "Gott wollte, dass ich für Milan spiele"

Nach dreieinhalb Jahren in Diensten des FC Chelsea wechselte Olivier Giroud zum AC Mailand. Für den Stürmer war es dringend an der Zeit, eine Veränderung vorzunehmen.

Der AC Mailand zahlte für Giroud eine Ablöse im niedrigen siebenstelligen Bereich. An den Vizemeister der vergangenen Saison in der Serie A band sich der amtierende Fußballweltmeister und Sieger der Champions League zunächst für zwei Jahre.

Für Olivier Giroud war es der absolut richtige Schritt, dem FC Chelsea den Rücken zuzudrehen. "Es war an der Zeit, Chelsea zu verlassen und eine neue Liga zu entdecken", sagte Giroud während seiner Vorstellungspressekonferenz. "Gott wollte, dass ich für Milan spiele."

Milan-Geschäftsführer Gazidis an Kehlkopfkrebs erkrankt

"Ich habe bei jedem Verein, bei dem ich war, viele Trophäen gewonnen und würde das gerne auch hier tun. Sagen wir einfach, dass es mein übergeordnetes Ziel ist es, mit Milan zu gewinnen."

Den HSC Montpellier schoss Giroud in der Saison 2011/12 nahezu im Alleingang zur Meisterschaft in Frankreich. Außerdem krönte sich der Franzose mit dem FC Arsenal und Chelsea viermal zum Pokalsieger. Mit den Blues wurde Giroud in der Vorsaison Champions-League-Sieger und gewann 2018/19 die Europa League.