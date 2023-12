Paolo Maldini: Auf den Rauswurf folgt die Abrechnung mit Milan

Im Gespräch mit der Tageszeitung La Repubblica machte Maldini zunächst den Eindruck, keinen Groll gegen seinen Ex-Verein zu hegen. "Wenn der Verein für 1,2 Milliarden verkauft wird und der neue Besitzer Veränderungen möchte, hat er das Recht dazu", räumte er sachlich ein.

Etwas überrascht wurde der frühere Innenverteidiger von der Entscheidung der Mailänder dann jedoch offenbar schon. Unter seiner Leitung sei der "Kaderwert auf über 500 Millionen gestiegen, die Gehälter sanken erst auf 120 und dann drei Jahre lang auf 100 Millionen Euro, ohne mit Hakan Calhanoglu und Franck Kessie verlängern zu können."

Stolz sprach Maldini deshalb auch von seinen Errungenschaften in seiner vierjährigen Tätigkeit als Technischer Direktor der Lombarden. "Drei aufeinanderfolgende Teilnahmen an der Champions League, die Meisterschaft nach elf Jahren, das erste Champion-League-Halbfinale nach 16 Jahren und die Bilanz war nach 17 Jahren wieder im Plus. Aber eine Saison reicht, um die vorherigen zu ruinieren", fasste der Italiener zusammen.

AC Milan: Paolo Maldini geht auf Vereinspräsidenten los

In seiner Rückschau ließ Maldini unterdessen kein gutes Haar an Mailands Klubboss Paolo Scaroni (77).

"Milan verdient einen Präsidenten, der sich ausschließlich für den Verein einsetzt und einen Manager, der die Mannschaft nicht allein lässt. Er hat nie gefragt, ob die Mitarbeiter oder die Spieler eine Ermutigung brauchten", ätzte der Vize-Weltmeister von 1994 gegen Scaroni.

Doch damit nicht genug: "Ich ihn oft gesehen, wenn die Gegner den Ausgleich erzielten oder in Führung gingen, wie er vorzeitig gegangen ist, vielleicht nur um den Verkehr zu entgehen. Aber er war immer in der ersten Reihe bei der Meisterschaft", polterte Maldini gegen seinen ehemaligen Vorgesetzten, der eine "andere Vorstellung von einem Team" habe als er.

