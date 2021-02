AC Mailand : Paolo Maldini erklärt, warum er unbedingt Theo Hernandez wollte

"Ich habe ihm gesagt, dass er arbeiten muss. Ich glaubte an ihn, der Verein glaubte an ihn", erklärt Maldini, in seinen 2019er-Sommereinkauf großes Vertrauen investiert zu haben. Zusammen mit Rafael Leao (29,5 Mio. Euro) war Hernandez in besagtem Wechselfenster Milans teuerster Einkauf.

Maldini kommt aus dem Loben gar nicht mehr raus, erklärt, dass Hernandez' Reaktion, die er auf dem Rasen gezeigt habe, außergewöhnlich gewesen sei. Ein Wink in Richtung des französischen Nationaltrainers Didier Deschamps darf natürlich nicht fehlen. "Ich denke, er muss darauf programmiert sein, für die französische Mannschaft als Stammspieler zu spielen."