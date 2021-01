AC Mailand : Platzen die Deals mit Donnarumma und Calhanoglu? Ex-Milan-Boss mit böser Vorahnung

Vor Kurzem wurde von einem Durchbruch in den Verhandlungen mit Gigio Donnarumma und Hakan Calhanoglu berichtet. Die Verhandlungen mit dem AC Mailand haken aber vor allem an den finanziellen Vorstellungen. Der ehemalige Sportdirektor Massimiliano Mirabelli hat den Glauben an die Vertragsverlängerungen beinahe verloren.