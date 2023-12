Nach Thiaw-Schock: Das ist die Einkaufliste des AC Mailand für den Winter

Beim AC Mailand herrscht großes Verletzungspech. Im Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund traf es mit Malick Thiaw (22) den nächsten Innenverteidiger. Derzeit steht nur ein fitter Verteidiger für die Zentrale zur Verfügung. Daher will man im Winter nachbessern – vier Spieler sollen auf der Liste stehen.

Die Verletzung von Malick Thiaw (22) wiegt für AC Mailand doppelt schwer. Nicht nur, dass der deutsche Nationalspieler neben Fikayo Tomori (25) der einzige fitte Innenverteidiger war. Der 22-Jährige befand sich zuletzt zudem in herausragender Form. Im Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund (1:3) musste Thiaw allerdings mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden.

Nun fällt er wohl mindestens für den Rest des Jahres aus. Für Milan Grund genug, um im Winter in der Defensivzentrale nachzulegen. Calciomercato.com berichtet nun von einer vier Spieler umfassenden Wunschliste für das Januar-Transferfenster. Ganz oben auf der Liste soll Jakub Kiwior (22) vom FC Arsenal stehen.

Serie-A-Duo auch an Kiwior interessiert

Neben Milan sollen jedoch auch SSC Neapel und AS Rom an dem Polen interessiert sein. Jedoch soll es dem Bericht zufolge nahezu aussichtslos sein, Kiwior aus London loszueisen. Weder der Spieler noch die Gunners hegen wohl ein Interesse an einer Leihe, heißt es. Auch Benoit Badiashile (22) vom FC Chelsea soll das Interesse der Rossoneri geweckt haben.

Erst im Januar 2023 wechselte der Franzose aus Monaco zu den Blues, konnte sich jedoch bisher nicht nachhaltig durchsetzen. Zuletzt fehlte er verletzt und wurde kürzlich nicht für den Kader berücksichtigt.

Zwei Talente als günstige Alternative?

Der Grieche Konstantinos Koulierakis (20) von PAOK Saloniki sowie Frankreich-Talent Maxime Estève (21) von Montpellier sollen die weiteren Namen auf Milans Einkaufsliste sein, schreibt das Portal. Fraglich ist, ob die beiden Milan umgehend helfen würden. Estève erhält bei Montpellier nicht die gewünschte Spielzeit, wäre daher wohl zu haben.

Koulierakis ist zwar bei PAOK gesetzt, ist mit 20 Jahren jedoch noch am Anfang seiner Entwicklung. Er würde zudem erstmals in seiner Karriere Griechenland verlassen, fraglich ob der Schritt nicht zu groß wäre.

