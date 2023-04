Rafael Leao schon jetzt so gut wie Cristiano Ronaldo

Mit 2:0 siegte der AC Mailand am Wochenende gegen Lecce. Rafael Leao zeichnete sich durch seinen Doppelpack für beide Tore verantwortlich und steht daher nun auf einem Level mit Cristiano Ronaldo.

Leao ist nach Ronaldo erst der zweite portugiesische Spieler in der Geschichte der Serie A, der in zwei aufeinanderfolgenden Saisons auf mehr als zehn Saisontreffer kommt. Leao zählt aktuell zwölf Tore, Ronaldo kam auf 21 in der Saison 2018/19, 31 in 2019/20 und 29 in 2020/21.

Für Milan ist Leao aber alles andere als nur ein Torschütze. Der Shootingstar kommt neben seinen 13 Pflichtspieltoren auf starke zwölf Vorbereitungen. Deshalb bemüht sich der amtierende Meister gerade auch intensiv darum, die 2024 auslaufende Zusammenarbeit zu verlängern.

"Ich möchte hier in Mailand bleiben, aber es gibt noch einige Dinge zu klären. Ich fühle mich beim AC Mailand zu Hause. Ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein", gab Leao kürzlich ein Update zu den Vertragsgesprächen, die sich auf einem guten Weg befinden.