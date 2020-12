AC Mailand : AC Mailand: Rafael Leao schreibt Serie-A-Geschichte!

Foto: Nicolo Campo / Shutterstock.com



Andre Oechsner Sonderlich oft ist Rafael Leao in dieser Saison noch nicht als Torschütze in Erscheinung getreten. Am Wochenende gelang ihm in Diensten des AC Mailand jedoch gleich mal ein Rekord für die Ewigkeit.

Rafael Leao gab am Wochenende den Startschuss für den 2:1-Auswärtssieg des AC Mailand gegen Sassuolo. Und was für einen. Nach offiziellen Angaben traf der Angreifer bereits nach 6,2 Sekunden. Damit trug sich der 21-Jährige in die Serie-A-Geschichtsbücher ein: Niemand vor ihm hatte so schnell einen Treffer in der höchsten Fußballspielklasse Italiens erzielt. Dem Datenmogul OPTA zufolge löste Leao damit Paolo Poggi ab, der im Dezember 2001 nach acht Sekunden für Piacenzia gegen Florenz getroffen hatte.