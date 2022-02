AC Mailand : Renato Sanches lehnt Verlängerung ab – freie Bahn für Milan

Renato Sanches rückt in den Fokus des AC Mailand. Nach Informationen des Brancheninsiders Nicolo Schira hat der Mittelfeldspieler ein Angebot des OSC Lille zur Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags abgelehnt.

Unterdessen berichtet Fabrizio Romano, dass es noch keine Vereinbarung zwischen Kessie und einem anderen Klub gibt. Der FC Barcelona soll schon seit Dezember mit seiner Entourage in Kontakt stehen. Kessies Vertrag in Mailand läuft aus, nach dieser Saison könnte er also ablösefrei wechseln.

Milan soll wegen Sanches schon im Januar mit einem 25 Millionen Euro schweren Angebot in Lille vorstellig geworden sein. Eine Einigung konnte in der Kürze der Zeit allerdings nicht erzielt werden.