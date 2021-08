AC Mailand : Rückkehr offiziell: Milan schnappt sich Tiemoue Bakayoko

Das gab der siebenfache Champions-League-Sieger am Montag offiziell bekannt. Das Leihgeschäft mit den Blues ist dieses Mal auf zwei Jahre datiert. Eine Kaufoption, die "unter bestimmten Bedingungen " zur Kaufpflicht wird, wurde ebenfalls vereinbart.

Der Franzose kickte in der vergangenen Saison bereits in der Serie A, ebenfalls zur Leihe beim SSC Neapel. Chelsea hatte Bakayoko vor vier Jahren für 40 Millionen Euro vom AS Monaco verpflichtet.