AC Mailand : Gigio Donnarumma und Theo Hernandez: Die Nerven lagen blank

Der AC Mailand verlor ein hochemotionales Heimspiel gegen den SSC Neapel mit 0:1. Im Rossoneri-Lager war man vor allem mit der Schiedsrichterleistung nicht einverstanden, was mutmaßlich Folgen für einen Spieler haben wird.

In den letzten Minuten überschlugen sich am Sonntagabend die Ereignisse. Nachdem Theo Hernandez ein Elfmeter verwehrt wurde, holte sich dieser via Frustfoul die Gelbe Karte ab. Ante Rebic diskutierte im Anschluss zu vehement und wurde von Schiedsrichter Fabrizio Pasqua mit glatt Rot des Feldes verwiesen.

Nach Abpfiff der Partie, alle Verantwortlichen hatten bereits den Innenraum des Stadions verlassen, kochte die Stimmung noch mal hoch – und zwar online. Hernandez postete auf seinem Instagram-Account eine Story mit dem Bild Pasquas, das er mit Kotzemojis versah.