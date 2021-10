Italien gegen Spanien: Halbfinale Nations League : Seleccion: Luis Enrique macht Brahim Diaz Hoffnung auf erneute Berufung

Brahim komme den Anforderungen "näher", so Enrique. Dennoch verzichtete der Nationaltrainer darauf, den 22-Jährigen für das Halbfinale gegen den Europameister zu nominieren.

"Er macht sich bei Mailand gut und ich bin sehr glücklich darüber", sagte der ehemalige Barça-Coach bei der Bekanntgabe des spanischen Kaders für das anstehenden Duell mit Italien (6.10) in der Nations League.

Macht die Leihgabe von Real Madrid so weiter wie in den vergangenen Monaten, dürfte eine zweite Berufung in die spanische Nationalmannschaft nur eine Frage der Zeit sein. Vor drei Monaten hatte er gegen Litauen debütiert – und prompt beim 4:0 getroffen.