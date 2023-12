Shevchenko bietet sich an – AC Mailand will zunächst an Pioli festhalten

Damit verliert man zusehends Anschluss an die Tabellenspitze der Serie A, auf den Stadtrivalen Inter sind es bereits sechs Punkte Rückstand, zudem weist man das deutlich schlechtere Torverhältnis auf.

Vor dem Champions League-Aus

Schlimmer noch als Rang drei in der heimischen Liga: Ein Weiterkommen in der Champions League, gar das Verpassen des Überwinterns in einem europäischen Wettbewerb, hängen am seidenen Faden.

Nach der verdienten Heimniederlage gegen Dortmund, kann den AC Milan nur noch ein Auswärtssieg in Newcastle bei einer zeitgleichen Niederlage von Paris in Dortmund retten, um in der Champions League zu verbleiben. Auch für die Europa League muss man zwingend gewinnen.

Andrij Shevchenko soll sich eine Anstellung beim AC Mailand gut vorstellen können - Foto: yakub88 / Shutterstock.com

Pioli noch im fest im Sattel

Von seinem in die Kritik geratenen Trainer Stefano Pioli, möchte man sich laut tuttomercatoweb.com aber vorerst nicht trennen. Angeblich hatte sich laut dem Portal Vereins-Ikone Andrij Shevchenko bei den "Milanisti" als Coach angeboten.

Doch der Verein lehnte laut dem Bericht ab. Ex-Stürmerstar Shevchenko, einst ein Garant der glorreichen Zeiten, die unter anderem im Champions League-Sieg im Jahr 2003 gipfelte, war bis 2021 Trainer beim FC Genua.

Diese Unruhe fällt in eine Zeit, in der es ohnehin nicht rund läuft. Die letzten Ergebnisse sind zu wenig für den Anspruch des italienischen Meisters von 2022. Doch noch glaubt man offensichtlich an die Trendwende unter Meister-Coach Pioli.

Verwendete Quellen

Tuttomercatoweb.com