Siegtreffer gegen PSG: Olivier Giroud angelt sich Champions-League-Rekord

Vor der Partie gegen Paris Saint-Germain stand der AC Mailand mit zwei Punkten nach drei Gruppenspielen auf dem letzten Platz und somit mächtig unter Druck. Für die Rossoneri stand fest, dass sie dieses Spiel gewinnen müssen, um eine realistische Chance auf das Champions League-Achtelfinale zu bewahren.

Milan mischt die Karten in der Todesgruppe neu

Mit dem 2:1-Sieg gelang den Mailändern ein Paukenschlag, der die Lage in der Gruppe F durcheinander gewürfelt hat. Die Italiener sind mit fünf Punkten auf den dritten Platz geklettert, nur einen Zähler hinter PSG und zwei hinter dem neuen Spitzenreiter Borussia Dortmund, die wenige Stunden zuvor Newcastle United (Gruppenletzter mit 4 Punkten) zu Hause mit 2:0 besiegten.

Giroud mit weiterem Meilenstein

Einen entscheidenden Anteil am Sieg hatte einmal mehr Torjäger Olivier Giroud: Der Franzose avancierte mit seinem Kopfballtor zum 2:1 in der 50. Minute zum ältesten französischen Torschützen in der Champions League-Geschichte. Mit 37 Jahren und 38 Tagen überholte der französische Rekordtorschütze den bisherigen Rekordhalter Laurent Blanc (57), der im Alter von 36 Jahren und 338 Tagen in der Königsklasse getroffen hatte.