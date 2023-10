Spitze gegen Cristiano Ronaldo – Zlatan Ibrahimovic kein Fan von Saudi-Transfers

Zlatan Ibrahimovic (43) hat in diesem Sommer sein Karriereende bekannt gegeben. Der extrovertierte Stürmer war laut eigener Aussage jedoch keineswegs gezwungen, in den Ruhestand zu gehen. Einen lukrativen Wechsel nach Saudi-Arabien lehnte er beispielsweise ab.

"Ich hatte auch ein Angebot aus China. Ich hatte außerdem ein Angebot aus Saudi-Arabien. Aber man stellt sich die Frage: 'Was will ich? Welche Ziele habe ich?'", erklärte Ibrahimovic bei Piers Morgan (58). Im Gespräch mit dem CR7-Kumpel schoss der Schwede im Anschluss gegen Cristiano Ronaldo (38): "Ich habe mir gesagt, dass einige Spieler ihre Karriere auf der großen Bühne beenden müssen, weil das der Höhepunkt ihrer Karriere ist."

Ronaldo ist zu Jahresbeginn in die Saudi Pro League gewechselt. Im vergangenen Sommer folgten zahlreiche Stars wie Karim Benzema (35) oder Sadio Mane (31) diesem Beispiel. Ibra konnte dem Ruf des Geldes wiederum widerstehen.

"Man muss sich an das Talent erinnern, nicht an das, was man kassiert hat", führte der langjährige Nationalspieler vor Augen. "Das, wofür wir jeden Tag trainieren und wofür wir anerkannt werden, ist unser Talent und das ist es, wofür man in Erinnerung bleiben möchte."