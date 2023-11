Rückkehr von Ibrahimovic? Das sagt Milan-Coach Stefano Pioli

Nach einem guten Saisonstart ist der Traditionsklub AC Mailand inzwischen seit wettbewerbsübergreifend vier Spielen sieglos. Bereits seit seinem Karriereende im Sommer fordern italienische Medien derweil die Eingliederung von Stürmer-Legende Zlatan Ibrahimovic (42) in den Verein. Jetzt äußerte sich auch Milan-Coach Stefano Pioli (58) dazu.

In der Serie A ist der AC Mailand inzwischen auf sechs Punkte hinter Spitzreiter und Lokalrivale Inter Mailand zurückgefallen. Für die Rossoneri gab es am Samstag eine enttäuschende 0:1-Heimniederlage gegen Udinese nachdem man zuvor bereits die Spitzenspiele gegen Neapel (2:2 nach 0:2-Führung) und Juve (0:1) in den Sand setze.

Zwischendrin hagelte es auch noch eine 0:3-Niederlage in der Champions League gegen PSG, wodurch die Italiener nach drei Spieltagen den letzten Platz ihrer Gruppe belegen und dem letztjährigen Halbfinalisten bereits in der Vorrunde das Aus droht.

Milan im Formtief - Medien fordern Ibrahimovic

Die Stimmen in der italienischen Medienlandschaft, die eine Wiedereingliederung von Zlatan Ibrahimovic in den Verein fordern, werden immer lauter. Es fehle besonders nach der Entlassung von Klub-Ikone Paolo Maldini (55) als technischen Direktor eine Identifikationsfigur mit Autorität im Verein, heißt es.