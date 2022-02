AC Mailand : Sven Botman trifft Entscheidung – Milan will hohe Ablöse zahlen

Sven Botman und der AC Mailand – im Sommer könnte der Wechsel klappen. Laut der Gazzetta dello Sport steht der Innenverteidiger ganz oben auf der Wunschliste der Rossoneri, die wiederum von Botman signalisiert bekommen haben, dass er sich einen Milan-Wechsel wünscht.

Für Milan wird die Verpflichtung, die noch nicht in trockenen Tüchern ist, ziemlich kostenintensiv. Das italienische Sportblatt geht von einer Grundablöse in Höhe von 30 Millionen Euro aus. Hinzukommen werden voraussichtlich Bonuszahlungen und eine Prämie für die Unterschrift in der Modemetropole.