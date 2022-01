AC Mailand : Theo Hernandez: Das fehlte mir bei Real Madrid

Die Entwicklung, die Theo Hernandez in den letzten zweieinhalb Jahren beim AC Mailand durchlaufen hat, ist wahrlich beeindruckend. Zuvor wurde er bei Real Madrid den hohen Ansprüchen nicht gerecht. Warum eigentlich?

Hernandez hat während seiner Mailänder Schaffenszeit seinen Spielstil verändert und versteht es nun, öfter in die Mitte zu ziehen und so für Gefahr in der gegnerischen Abwehr zu sorgen. "Ich fühle mich freier, wenn ich in die Mitte gehe, wo es mehr Platz gibt", sagt der französische Nationalspieler bei The Athletic, um sich im Weiteren an seine Zeit in Madrid zu erinnern.