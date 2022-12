Transfer-Hammer! Rafael Leao per Tausch-Deal zu Guardiola?

Der AC Mailand will mit Rafael Leao (23) verlängern. Bisher gibt es aber keine Einigung. Nun könnte eine Tausch-Offerte aus der Premier League die Pläne der Rossoneri verändern.

Die Verpflichtung von Rafael Leao war für den AC Mailand ein wahrer Glücksgriff. 30 Millionen Euro überwiesen die Rossoneri 2019 für den portugiesischen Nationalspieler an den OSC Lille, mittlerweile ist Leao 85 Millionen Euro wert (Quelle: Transfermarkt.de).

Seinen Vertrag, der eine Ausstiegsklausel über 150 Millionen Euro enthält, soll der Flügelstürmer ausdehnen, die Gespräche haben bisher aber keine Einigung ergeben.

Bleibt es dabei, muss sich Milan wohl oder übel mit einem Verkauf seines wertvollsten Spielers beschäftigen, in knapp einem Jahr könnte er einen Vorvertrag bei einem anderen Klub unterschreiben, sein aktuelles Arbeitspapier läuft im Sommer 2024 aus.

So lange will Manchester City offenbar nicht warten. Wie die englische Boulevardzeitung The Sun mit Verweis auf Calciomercatoweb berichtet, schwebt den Citizens ein Tauschgeschäft vor.