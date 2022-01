AC Mailand : Verlängerung beim AC Mailand? Theo Hernandez sendet positive Signale

Der AC Mailand arbeitet seit geraumer Zeit an der vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Theo Hernandez. Die offizielle Bekanntgabe lässt wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten.

Das kolportierte Interesse von Paris Saint-Germain an Theo Hernandez verleitet den Linksverteidiger wahrscheinlich nicht dazu, seine Zelte beim AC Mailand vorzeitig abzubauen.

"Die Verhandlungen schreiten voran, ich bin seit dem ersten Tag sehr glücklich hier", sagte Hernandez nach dem 3:0-Sieg in Venedig am Sonntag gegenüber Sky. Der 24-Jährige lief zum zweiten Mal in Folge als Kapitän auf und avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner.