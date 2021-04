AC Mailand : "Vorbild für alle": Zlatan Ibrahimovic beeindruckt Fikayo Tomori

"Er spricht nicht so mit uns, als wären wir seine Kinder, aber er motiviert uns und kommuniziert viel mit uns. Er ist ein Vorbild für alle, auch in Sachen Engagement und Erfolgsstreben", sagte der Innenverteidiger der GAZZETTA DELLO SPORT.

Tomori kam in der Winter-Transferperiode auf Leihbasis vom FC Chelsea in die Lombardei. Der 23-Jährige fühlt sich bereits angekommen: "Es war einfach, sich einzuleben, es waren alle so freundlich."

Glücklich zeigt sich der junge Engländer auch über die Zusammenarbeit mit Verteidiger-Legende Paolo Maldini, der bei den Rossoneri als Manager arbeitet. "Man will ihn jeden Tag beeindrucken. Es ist so als hätte ein Stürmer Lionel Messi als Sportdirektor."