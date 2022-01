AC Mailand : Warum Olivier Giroud Andrea Pirlo und Juventus Turin absagte

In der Saison 2020/21 war Giroud an der Stamford Bridge lediglich Edelreservist, erzielte in 31 Pflichtspielen aber immerhin elf Tore. Mit Chelsea gewann er unter Thomas Tuchel das Finale in der Champions League gegen Manchester City (1:0), kam dabei aber nicht zum Einsatz.

Im Anschluss an die erneut durchwachsene Saison entschied sich Giroud dazu, Chelsea zu verlassen. Der 35-Jährige wechselte gegen eine geringe Gebühr zum AC Mailand und kommt dort im laufenden Betrieb auf acht direkte Torbeteiligungen in 19 Pflichtpartien.