AC Mailand : Wie Zlatan Ibrahimovic Milan nach vorne gebracht hat, erklärt Ismael Bennacer

"Jeder kennt ihn, seine Mentalität - er ist ein Gewinner", sagt Ismael Bennacer gegenüber REUTERS. "Vielleicht hatten wir nicht diese Erfahrung, die er mitgebracht hat. Es ist gut für uns junge Spieler, weil wir uns dadurch verbessert haben. Jetzt wollen wir gewinnen, so wie er gewinnen will."

Die Veränderungen sind schon allein in der täglichen Arbeit erkennbar, wie Bennacer zu verstehen gibt. "Unser Niveau ist schon im Training besser. Im Training wollen wir gewinnen, und das hat er mitgebracht", schwärmt er von Ibrahimovics Einfluss auf die Mannschaft.

In den letzten Wochen unterliefen den Milanesen aber einige Fehler, so dass Inter Mailand in der Tabellen inzwischen auf acht Punkte bei einem Spiel weniger davongezogen ist. "Wir müssen stolz auf das sein, was wir tun", sagt der algerische Nationalspieler Bennacer im Vorfeld des 1:1 gegen Sampdoria.