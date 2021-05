AC Mailand : Blitzheilung? Zlatan Ibrahimovic gibt EM nicht auf

Nach einer Knieverletzung benötigen die meisten Sportler bei einer normal verlaufenden Reha mehrere Wochen bis Monate bis zur vollständigen Wiederherstellung. Zlatan Ibrahimovic ist allerdings nicht wie die meisten Sportler.

Daher würde eine Wunderheilung perfekt zu seinem Image als selbsternannter "Gott" passen. Bereits bei seinem Nationalelf-Comeback im März ließ er via Social Media verlauten: "The Return of the God." Wenn ein Spieler eine Verletzung in die Knie zwingen kann, dann jawohl Ibrakadabra.