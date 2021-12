AC Mailand : Zlatan Ibrahimovic: Ballon d'Or? "Brauche ihn nicht, um zu beweisen, dass ich der Beste bin"

"Der Ballon d'Or ist eine schöne Sache", sagte Ibrahimovic während der Vorstellung seines Buchs "Adrenalin: Was ich noch nicht erzählt habe" in Mailand. "Aber ich brauche ihn nicht, um zu beweisen, dass ich der Beste bin."

Der Schwede gibt also eine Antwort, mit welcher in Ibrahimovics besonderer Ausführung hätte schon fast gerechnet werden können. Der inzwischen 40-Jährige verpasste in dieser Saison bereits neun Pflichtspiele verletzungsbedingt, steht aber dennoch bei starken sieben Toren in zehn Spielen der Serie A.