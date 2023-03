Zlatan Ibrahimovic denkt nicht ans Aufhören: "Ich will mich rächen"

"Ich hatte seit 14 Monaten nicht mehr in der Startelf gestanden. Ich habe mich gut gefühlt und das ist wichtig. Ich habe keine Zweifel. Ich glaube immer noch an mich. Wenn es mir gut geht, möchte ich weitermachen", sagt Ibrahimovic bei Sky Sport Italia.

Zlatan Ibrahimovic stand am zurückliegenden Wochenende zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder in der Startelf des AC Mailand, führte diesen sogar als Kapitän aufs Feld. Und obwohl sich die Rossoneri mit 1:3 in Udine blamierten, gab es für Ibrahimovic Grund zum Feiern.

Der Sturmoldie hatte sich einer Operation am lädierten Kreuzband unterziehen müssen und war daraufhin lange ausgefallen. Nun ist Ibrahimovic zurück – stärker denn je, und er will es noch mal allen zeigen: "Ich habe in diesen vierzehn Monaten zu viel gelitten, ich will mich rächen."

Zlatan Ibrahimovic noch mal für Schweden

Ein Rücktritt kommt im absoluten Spätherbst seiner Karriere also nicht infrage. Dafür spricht aktuell auch nicht wirklich viel. Immerhin ist Ibrahimovic noch mal für die schwedische Nationalmannschaft nominiert worden, die in der EM-Qualifikation an diesem Freitag (20.45 Uhr) auf Belgien und am Montag (20.45 Uhr) kommender Woche auf Aserbaidschan trifft.

Ibrahimovics Vertrag läuft in diesem Sommer aus. In Mailand gehe es ihm gut und es komme darauf an, was der Klub suche und wie er plane. "Aber ich bin verfügbar und habe es nicht eilig. Es war auch mein erstes Spiel als Kapitän von Mailand und das hat mich stolz gemacht", so Ibrahimovic.

Verwendete Quellen: Sky Sport Italia