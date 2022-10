Zlatan Ibrahimovic: Die Wahrheit über die Zukunft des Altmeisters

Zlatan Ibrahimovic muss in der laufenden Saison bisher von der Tribüne aus zuschauen, wenn der AC Mailand den Rasen betritt. Der 41-Jährige erholt sich von den Folgen einer Knie-Operation. Ans Aufhören denkt der Schwede nicht.

Die Gerüchte um ein Karriereende von Zlatan Ibrahimovic halten sich hartnäckig, laut dem italienischen Journalisten Daniele Longo verschwendet Ibrahimovic aber keinen Gedanken ans Aufhören.

Ibrahimovic arbeite "intensiv" an seinem Comeback, berichtet Longo in einem Beitrag für das Onlineportal Calciomercato.com. Der Journalist weiter: "Zlatan ist auf Kurs, er arbeitet hart auf dem Platz, um wieder die alten Empfindungen zu spüren, dieses Adrenalin, das er in seiner Autobiografie beschrieben hat."

Ibrahimovic, der Anfang Oktober seinen 41. Geburtstag feierte, sei nach wie vor der Überzeugung, dass er den Unterschied ausmachen und Milan zu einer weiteren Meisterschaft führen kann. Ibrahimovics Rückkehr auf den Platz wird für Januar 2023 erwartet.