AC Mailand Zlatan Ibrahimovic fällt 8 Monate aus – kommt es zum Karriereende?

Zlatan Ibrahimovic (40) musste in der frisch beendeten Saison häufig mit Kniebeschwerden pausieren. Nun legte sich der Schwede unters Messer, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Fraglich ist, ob Ibrahimovic noch einmal als Profi auflaufen wird.

Der schwedische Angreifer Zlatan Ibrahimovic wird nach Angaben seines Noch-Arbeitgebers AC Mailand sieben bis acht Monate nicht zur Verfügung stehen. Der Altmeister unterzog sich am Mittwoch in Lyon einer Knie-Operation, die von Dr. Bertrand Sonnery-Cottet durchgeführt wurde.

Ibrahimovic hatte aufgrund seiner immer wieder auftretenden Schmerzen im linken Knie nur 27 Pflichtspiele absolvieren können. Am Rande der Feierlichkeiten zum Scudettosieg erklärte Ibrakadabra: "Ich habe Angst aufzuhören, aber ich muss es so machen, wie ich es will, und nicht so, wie manche Dinge sind."