AC Mailand : Zlatan Ibrahimovic haut Gegenspieler Statistik-Spruch um die Ohren

Durch Tore von Cristian Romero, Josip Ilicic und Duvan Zapata gewann Atalanta Bergamo am Samstag gegen die Rossoneri. Der kolumbianische Torjäger geriet wenig später mit Zlatan Ibrahimovic aneinander.

Zapata kommentierte Ibrahimovics Forderung nach einem Elferpfiff für Milan mit den Worten: "Willst du jetzt deinen 13. Elfmeter bekommen?"

Ibrahimovic reagierte, wie man es von ihm gewohnt ist. Mit deutlichen und durchaus provokanten Worten. "Ich habe mehr Tore erzielt als du Spiele in deiner gesamten Karriere absolviert hast", so die Reaktion des Schweden laut SKY SPORT ITALIA.

Und in der Tat: Ibrahimovic hat in seiner Laufbahn schon 480 Tore erzielt, stand in 775 Partien dem Feld. Zapata kommt hingegen auf 334 Einsätze mit 129 Treffern.