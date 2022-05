Serie A Zlatan Ibrahimovic: "Ich habe Angst aufzuhören"

Der AC Mailand ist Italienischer Meister – und mittendrin ein emotionaler Zlatan Ibrahimovic, der großen Respekt davor hat, was ihn in den kommenden Wochen erwartet.

Mit acht Toren und drei Vorlagen hat sich Zlatan Ibrahimovic am Titelgewinn des AC Mailand beteiligt. Mehr war in dieser Saison aufgrund von schweren körperlichen Problemen nicht möglich. Sein Vertrag in der italienischen Metropole läuft aus. Die Zukunft? Ungewiss.

"Zuerst muss ich gesund sein, dann werde ich mehr Antworten geben. Wenn ich gesund bin, wird es nicht mein letztes Spiel sein. Es hängt davon ab, was in diesen Tagen passiert", sagte Ibrahimovic nach dem Auswärtsspiel gegen die US Sassuolo (3:0) vor der DAZN-Kamera.

Verschiedene Blessuren legten Ibrahimovic in dieser Saison immer wieder lahm, vor allem sein angeschlagenes Knie bereitete dem inzwischen 40-Jährigen immer wieder Probleme. In Italien war jüngst sogar über eine erneute Operation spekuliert worden.