AC Mailand : Zlatan Ibrahimovic ist zurück – Milan kann den Altmeister gut gebrauchen

Bei der bitteren 0:3-Niederlage gegen Lazio Rom am Montagabend konnte Ibrahimovic ebenso wie bei der Niederlage gegen Sassuolo (1:2) nicht mitwirken. Ohne den Superstar war die Offensivabteilung der Rossoneri zu harmlos.

Ibrahimovic ist mit 15 Toren in 17 Spielen mit Abstand Top-Torjäger der Lombarden. Am Samstag werden seine Tore gebraucht. Gegen Benevento muss unbedingt ein Sieg her. Durch die zweite Pleite in Folge ist die lange sicher geglaubte Champions-League-Qualifikation in Gefahr.

Hinter Tabellenführer Inter Mailand (79 Punkte) und Atalanta Bergamo (68) rangeln sich Milan (66), Juventus (66) und der SSC Neapel (66) punktgleich um die Königsklassen-Plätze.