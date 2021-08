AC Mailand : "Teufel" Zlatan Ibrahimovic kündigt Milan-Comeback an

Auf seinem Twitter-Account postete Ibrahimovic eine Fotomontage – halb Ibrahimovic, halb Teufel – und verkündete: "Ich werde euch holen."

Auf Instagram erstellte der 39-Jährige zudem eine Story. Auf dem Bild zu sehen: Ibrahimovic im Milan-Trikot. Dazu der Schriftzug: "Bald."

Ibrahimovic hatte sich Mitte Mai eine Knieverletzung zugezogen, die den gerade erst in die schwedische Nationalmannschaft zurückkehrten Angreifer von einer Teilnahme an der Europameisterschaft abhalten sollte. Milan startet am 23.8 gegen Sampdoria Genua in die neue Saison.