AC Mailand Zlatan Ibrahimovic macht Ansage: "Ich bin stärker als zuvor"

Zlatan Ibrahimovic arbeitet momentan an seinem Comeback, und ist bei bester Laune. Der Fußballsaurier ist von Sportitalia zu seinem aktuellen Zustand befragt worden. "Wie ich mich fühle? At the top. Ich bin stärker als zuvor", antwortet der Stürmer des AC Mailand.

Ende Mai hatte sich Ibrahimovic eine Knieoperation unterzogen, bei der das vordere Kreuzband rekonstruiert worden war. Der Meniskus war ebenfalls betroffen. In diesem Jahr wird der Routinier, der im Oktober 41 Jahre alt wird, sehr wahrscheinlich kein Spiel mehr für den italienischen Meister absolvieren.