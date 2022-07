Serie A Zlatan Ibrahimovic mit Milan einig – die Feinheiten des neuen Vertrags

Da sein auslaufender Vertrag noch nicht verlängert wurde, ist Zlatan Ibrahimovic seit einer Woche offiziell vereinslos. Der AC Mailand wird an diesem Status aber baldmöglichst etwas ändern.

In den letzten Wochen haben sich die involvierten Parteien daran gemacht, die Gehaltsdetails auszuarbeiten. Ibrahimovic bezieht künftig ein Nettogehalt von einer bis 1,5 Millionen Euro, zu dem Boni auf der Grundlage von Assists und Toren hinzukommen.

Wenn Ibrahimovic fit ist, kann er noch immer einen Mehrwert darstellen, was acht Tore in der Serie A beweisen. Im Oktober wird der Schwede 41 Jahre alt, in diesem Jahr wird er sehr wahrscheinlich kein Pflichtspiel mehr absolvieren.