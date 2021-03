AC Mailand : Zlatan Ibrahimovic: Schweden-Comeback steht bevor – Bestätigung steht aus

Dem schwedischen Onlineportal zufolge steht das Ibrahimovic-Comeback in der Tre Kronor bereits fest. Demnach werde der 39-Jährige in den kommenden WM-Qualifikationsspielen in die Mannschaft von Janne Andersson zurückkehren.

Der Kader der Schweden wird offiziell am 16. März bekanntgegeben. Der EM-Teilnehmer tritt am 25. März gegen Georgien und am 28. März gegen den Kosovo an.