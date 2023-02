Zlatan Ibrahimovic stärkt 32-Mio-Flop den Rücken

32 Millionen Euro Ablöse kostete Charles De Ketelaere bei seinem Wechsel vom FC Brügge ins San Siro. Nach wettbewerbsübergreifend 28 Partien für Milan hat der Offensivakteur erst eine Torbeteiligung vorzuweisen. Die Fans werden langsam aber sicher ungeduldig mit dem jungen Angreifer.

"Charles De Ketelaere macht guten Eindruck"

Zlatan Ibrahimovic stärkt dem Youngster den Rücken. "Er macht auf mich einen guten Eindruck", erklärte der Schwede nach dem 2:0-Sieg über Atalanta Bergamo am vergangenen Wochenende.

Ibrahimovic fühlt sich beim Blick auf Charles De Ketelaere an die eigene Vergangenheit erinnert. "Ich erkenne mich in ihm wieder. Als ich meinen ersten Schritt als Profi außerhalb meines Landes machte, war es nicht einfach. Es ist schwierig für ihn, erstmals im Ausland zu spielen", so der 41-Jährige.