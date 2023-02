Zlatan Ibrahimovic stellt Rekord auf: "Immer noch der Stärkste"

Zlatan Ibrahimovic gab am Sonntag sein Comeback - Foto: / Getty Images

Zlatan Ibrahimovic sorgt in seiner Karriere einmal mehr für einen historischen Moment. Der Stürmer ist nun der älteste Spieler, der jemals für den AC Mailand aufgelaufen ist.

Mit 41 Jahren, vier Monaten und 23 Tagen avanciert Zlatan Ibrahimovic seit Sonntag zum ältesten Spieler, der jemals im Trikot des AC Mailand zu sehen war. Beim 2:0 gegen Atalanta Bergamo wurde er für die letzte Viertelstunde eingewechselt.

Für Ibrahimovic war es der erste Einsatz in dieser Saison. Der Schwede hatte sich Ende Mai, kurz nach dem Gewinn des Scudetto, operieren lassen. Der Eingriff sollte das linke Knie, das dem Angreifer am Ende der Vorsaison große Probleme bereitet hatte, stabilisieren.

"Wenn es mir gut geht, bin ich immer noch der Stärkste von allen. Ich mache keine Witze", trat Ibrahimovic im Anschluss an die Partie gewohnt großspurig auf. "Ich habe in den letzten Monaten viel gelitten, aber ich bin nicht hier, um fünf Minuten zu spielen. Ich will das ganze Spiel spielen!"