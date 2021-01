"Mach deinen Voodoo-Scheiß" : Zlatan Ibrahimovic und Romelu Lukaku außer Rand und Band

Damit spielte Ibra wohl auf einen vermeintlichen Vorfall aus Lukakus Zeit beim FC Everton an. Der Nationalstürmer stand damals in Vertragsverhandlungen mit den Toffees, hatte sich mit den Liverpoolern angeblich grundsätzlich geeinigt.

"Er will sich an Juve rächen": Mario Mandzukic vor Milan-Unterschrift

Beide sahen für ihre Aktion Gelb. Ibrahimovic flog nach dem Seitenwechsel nach einem Einsteigen gegen Aleksandar Kolarov (58.) mit Gelb-Rot vom Platz.

Inter Mailand drehte die Partie in Überzahl. In der 71. Minute verwandelte Lukaku einen Foulelfmeter. Joker Christian Eriksen, erst in der 88. Spielminute eingewechselt, schoss Inter per Traum-Freistoß zum Sieg. (90.+8).