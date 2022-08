Serie A Zlatan Ibrahimovic: Update zum Gesundheitszustand des Milan-Sauriers

"Wie ich mich fühle? At the top. Ich bin stärker als zuvor", äußerte sich Zlatan Ibrahimovic vor Kurzem in dem für ihn gewohnten Ton. Tatsächlich macht der Stürmer des AC Mailand, der im Oktober 41 Jahre alt wird, gute Fortschritte in der Reha.

Am Montag hat sich Ibrahimovic verschiedenen Berichten zufolge einer Untersuchung am operierten Knie unterzogen. Die in Lyon durchgeführte Diagnostik hat ergeben, dass sich Ibrahimovic auf einem guten Weg befindet und der Heilungsprozess einen positiven Verlauf nimmt.