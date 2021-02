"Einer der Besten aller Zeiten" : Zlatan Ibrahimovic wandelt auf den Spuren von Cristiano Ronaldo und Leo Messi

Der AC Mailand bleibt auch nach dem 21. Spieltag Tabellenführer der Serie A. Gegen Schlusslicht Crotone ließen die Rossoneri nichts anbrennen. Auch dank Zlatan Ibrahimovic, der in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo und Leo Messi tritt.

Der Schwede erzielte beim 4:0-Erfolg über den akut abstiegsgefährdeten Tabellenletzten einen Doppelpack (30./64.). Damit schraubt Ibrakadabra sein Torkonto auf 14 (in 11 Spielen) hoch. Nur Cristiano Ronaldo (16 Tore in 17 Spielen) hat häufiger getroffen.

Für Ibrahimovic waren es die Treffer 82 und 83 für Milan. Insgesamt hat der 39-Jährige nun die 500er-Marke geknackt, kommt auf 501 Tore. Die meisten markierte er für Paris Saint-Germain (156).

Außerdem traf Ibrahimovic für Inter Mailand (66), Los Angeles Galaxy (53), Ajax Amsterdam (48), Manchester United (29), Juventus (26), Barça (22) und Malmö (18) zweistellig.

"Zlatan Ibrahimovic einer der besten Spieler in der Geschichte des Fußballs"

Ante Rebic, der am Sonntagabend ebenso wie Ibrahimovic doppelt einnetzte, würdigte Ibrahimovic in den höchsten Tönen. "Er ist ein toller Profi, einer der besten Spieler in der Geschichte des Fußballs", erklärte der Kroate: "Er ist ein Vorbild für uns".