Inter Mailand : Achraf Hakimi hält weiterhin Kontakt zu Zinedine Zidane

Obwohl Zinedine Zidane keine Verwendung mehr für Achraf Hakimi hatte, soll der Neuzugang von Inter Mailand den Kontakt zum Trainer von Real Madrid aufrecht erhalten. Das will die MARCA in Erfahrung gebracht haben.

Dienstag war für Achraf Hakimi ein ganz besonderes Tag. An jenem Abend kehrte er mit Inter Mailand in der Champions League an den Ort zurück, wo er den Großteil seines Lebens verbrachte. Bereits mit sieben Jahren lernte Hakimi bei Real Madrid die ersten fußballerischen Grundzüge.

Nach zwei Jahren bei Borussia Dortmund ging die Arbeitsbeziehung zwischen den Blancos und Hakimi in diesem Sommer endgültig auseinander. Wie die MARCA berichtet, besteht aber noch immer Kontakt mit Zinedine Zidane. Dieser ist aber wohl eher oberflächlicher Natur.

Hakimi pflegt vor allen Dingen einen guten Draht zu Zinedines Sprössling Luca, der mit dem gleichaltrigen Hakimi viele Stufen in der Real-Jugend durchlaufen hatte.